Kalın: Türkiye'de İmam Hatip Mücadelesi Bir İlim, Eğitim, Demokrasi Mücadelesidir"
- Salondan detaylar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın konuşması Ödül takdimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı.
- Salondan detaylar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın konuşması
Ödül takdimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı.
Kaynak: AA