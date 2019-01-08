Kalın: Türkiye'de İmam Hatip Mücadelesi Bir İlim, Eğitim, Demokrasi Mücadelesidir"

Kalın: Türkiye'de İmam Hatip Mücadelesi Bir İlim, Eğitim, Demokrasi Mücadelesidir"

- Salondan detaylar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın konuşması Ödül takdimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı.

Kalın: Türkiye'de İmam Hatip Mücadelesi Bir İlim, Eğitim, Demokrasi Mücadelesidir

- Salondan detaylar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın konuşması
Ödül takdimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı.

Kaynak: AA
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