Kalın: "Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim...
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Kalın: "Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken...

18.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:08
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

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Kalın: "Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim vermeyecektir."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kalın: "Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim...
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