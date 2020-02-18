Kalın: "Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.
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Kalın: "Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim vermeyecektir."