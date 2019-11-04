Kalın: "(Türk ve Rus ortak devriyesi) İkinci devriyenin yarın yapılması planlanmakta"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
04.11.2019 19:10
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (8)
Kaynak: AA
VİDEO: Kalın: "(Türk ve Rus ortak devriyesi) İkinci devriyenin yarın yapılması planlanmakta"