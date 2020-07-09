Kalın: "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık...
Sosyal medyanın düzenlenmesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması Kalın: "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu" - ANKARA.
09.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:18
Sosyal medyanın düzenlenmesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması Kalın: "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu" - ANKARA
Kaynak: AA