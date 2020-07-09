Kalın: "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık... Sosyal medyanın düzenlenmesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması Kalın: "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu" - ANKARA.

Sosyal medyanın düzenlenmesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması Kalın: "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu" - ANKARA Kaynak: AA