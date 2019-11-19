19.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 19.11.2019 19:44

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

(6)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "(Gümüşhane'deki Dipsiz Göl) Bu tür tarihi ve doğal değerleri ortadan kaldırmaya dönük hareketleri toleransla karşılamamız mümkün değil."

Kalın: "(Siyanür satışı) Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak."

Kaynak: AA