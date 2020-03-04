04.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:34

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

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Kalın: "100 bin civarında mülteci almış olan Yunanistan'a acilen 100 milyonlarca yardım fonunu harekete geçirebilen Avrupa Birliği'nin, 4 milyon civarı mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye söz konusu olduğunda bürokrasiden, mevzuattan bahsetmesi bir çifte standarttır."

Kalın: "(Sınır kapılarının mültecilere açılması) Biz kimseyi burada iradesi hilafına zorla tutamayız. Karşı tarafın da, bu Yunanistan, Bulgaristan, başka Avrupa ülkeleri olur, uluslararası hukuk ve insani hukuk çerçevesinde bu insanları alma mecburiyeti vardır."

Kaynak: AA

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