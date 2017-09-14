Kalın - Siha Tartışmaları, Aysel Tuğluk'un Annesinin Cenaze Töreninde Yaşananlar

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında konuştu.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Tuğluk'un annesinin cenaze töreninde yaşananlar) Cumhurbaşkanlığı adına bu hadiseyi en net şekilde kınadığımızı ifade etmek isterim. Bu gayriinsani tutumu kabullenmek mümkün değildir. Bu, bizim inanç değerlerimizle, kültür ve medeniyet değerlerimizle asla bağdaşmayan bir tutumdur, çirkin bir yaklaşımdır. Ölüye saygı bizim inancımızın, medeniyetimizin en temel unsurlarından bir tanesidir. Bir cenaze töreninde bu tür hadiselerin yaşanmasını telin ettiğimizi ifade etmek isterim."