Kalın-Sherman görüşmesinde, (Ukrayna-Rusya) taraflar arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermesi için ortak çabaların artırılması hususunda...
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Kalın-Sherman görüşmesinde, (Ukrayna-Rusya) taraflar arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermesi için ortak çabaların artırılması hususunda mutabık kalındı.
Kalın-Sherman görüşmesinde, (Ukrayna-Rusya) taraflar arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermesi için ortak çabaların artırılması hususunda mutabık kalındı.
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel