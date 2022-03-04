Kalın-Sherman görüşmesinde, (Ukrayna-Rusya) taraflar arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermesi için ortak çabaların artırılması hususunda... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kalın-Sherman görüşmesinde, (Ukrayna-Rusya) taraflar arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermesi için ortak çabaların artırılması hususunda...

AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kalın-Sherman görüşmesinde, (Ukrayna-Rusya) taraflar arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermesi için ortak çabaların artırılması hususunda...

Kalın-Sherman görüşmesinde, (Ukrayna-Rusya) taraflar arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermesi için ortak çabaların artırılması hususunda mutabık kalındı.

Kalın-Sherman görüşmesinde, (Ukrayna-Rusya) taraflar arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermesi için ortak çabaların artırılması hususunda mutabık kalındı.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title