Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Müttefiklik ruhuna aykırıdır"

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

Gazetecilerden detaylar

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (3)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir."

Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın."

Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Biraz önce Sayın Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton ile bir görüşme yaptım, bu konuları da ele aldık."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Bu mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır."

Kaynak: AA