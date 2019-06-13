Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Biraz önce Sayın Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton ile...
Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Biraz önce Sayın Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton ile bir görüşme yaptım, bu konuları da ele aldık.
Kalın: "(Shanahan'ın mektubu) Biraz önce Sayın Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton ile bir görüşme yaptım, bu konuları da ele aldık."
Kaynak: AA
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Ahmet Kaya'nın linç edildiği geceyi hatırlıyor musun?" sorusuna cevap verdi