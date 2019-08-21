Kalın: "Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz"
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
21.08.2019 20:03
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz."
Kaynak: AA