Kalın: "Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz"

Kalın: "Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

21.08.2019 20:03
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz."

Kalın:
Kaynak: AA
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