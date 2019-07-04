Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur.

Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur.

Kalın:

Kalın: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar."

Kaynak: AA
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