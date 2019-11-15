Kalın: S-400 ve F-35 için ABD ile ortak mekanizma çalışmalara başladı

15.11.2019 21:46 | Son Güncelleme: 15.11.2019 21:46

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'ler ile F-35'ler konusunda ABD ile ortak mekanizmanın bugün çalışmalara başladığını söyledi.



TRT Haber kanalına konuşan İbrahim Kalın, "Beyaz Saray'da yapılan görüşmede benle O'Brien (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) görevlendirildik. Biz S-400'leri alma kararını bir gecede vermedik.



S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibariyle çalışmalara başladı. S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. Süreç ABD ile ikili ilerleyecek" dedi. Euronews.com'da Görüntüle