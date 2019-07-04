Kalın: "S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak"

Kalın: "S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak"

- Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

- Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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"S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak."

Kaynak: AA
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