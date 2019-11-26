Kalın: "S-400'ler NATO güvenlik sistemine ya da hava savunma sistemine entegre edilmeyecek"
Haberler » Güncel » Kalın: "S-400'ler NATO güvenlik sistemine ya da hava savunma sistemine entegre edilmeyecek" - Haber

Kalın: "S-400'ler NATO güvenlik sistemine ya da hava savunma sistemine entegre edilmeyecek"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'dan S-400 alım kararının bir gecede alınmadığını belirterek, "Teknik detaylar çalışılmaya devam ediyor.

26.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:12
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , 'dan S-400 alım kararının bir gecede alınmadığını belirterek, "Teknik detaylar çalışılmaya devam ediyor. S-400'ler NATO güvenlik sistemine ya da hava savunma sistemine entegre edilmeyecek." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kalın: "S-400'ler NATO güvenlik sistemine ya da hava savunma sistemine entegre edilmeyecek"
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et