Kalın: Okullar ve üniversiteler tatil, spor müsabakaları seyircisiz oynanacak CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 'koronavirüs' toplantısında alınan kararları açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 'koronavirüs' toplantısında alınan kararları açıkladı. Kalın, ilk ve orta dereceli okulların 16 Mart'tan itibaren 2 hafta, üniversitelerin ise 3 hafta tatil edildiğini, spor müsabakalarının ise nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya başkanlık etti. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri katıldı.

'REHAVETE VE PANİĞE KAPILMAMALIYIZ'Yaklaşık 4.5 saat süren toplantı sonrasında açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. Toplantıda bugüne kadar alınan ve bundan sonra alınacak tedbirlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini söyleyen Kalın, "Küresel bir salgın haline gelen bu koranavirüse karşı Türkiye olarak bugüne kadar etkin ve başarılı bir mücadele verdik. Uzmanların tavsiyeleri, ilgili kurumlarımızın, Sağlık Kurulu'nun ve ilgili birimlerimizin tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da bu tedbirler kararlı bir şekilde uygulandı. Bundan sonra da uygulanmaya devam edecek. Bu çerçevede bu salgınla mücadelenin sağlık, eğitim, ulaşım, turizm, ekonomi, savunma ve diğer tüm alanlarda başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için vatandaşlarımızın burada aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci hep birlikte atlatmamız büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.'OKULLAR 2 HAFTA TATİL'Alınan karaları açıklayan Kalın, ilk ve orta dereceli okulların 16 Mart'tan itibaren 2 hafta tatil edildiğini bildirdi. Kalın, "Öncelikle ilk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren tatil edilecek ve dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacak. Daha sonra 23 Mart tarihi itibarıyla da uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacaktır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız güzel kapsamlı bir çalışma yaptılar. Bakanlığımız bir televizyon, internet uzaktan eğitim altyapısı hazırladı. Bunların detayları ailelerle, öğrencilerle paylaşılacak. Dolasıyla eğitimde zaman kaybı olmaması ama öbür tarafta da bu salgınla mücadelede herhangi bir zaafa mahal vermemek için böyle bir formül geliştirildi. Göreceksiniz, gerçekten detaylarına baktık. Çok başarılı bir yöntem. Dünyada ilk defa uygulanacak bu şekilde. İnşallah çok başarılı bir süreç yönetimi olacağını düşünüyoruz. Bu bir hafta olarak planlandı" dedi.ÜNİVERSİTELER 3 HAFTA TATİLKalın, yine 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerin de tatil edileceğini belirterek, "Bu çerçevede bu 3 haftalık tatilin nasıl koordine edileceği ve eğitim açısından telafi edileceği konusu da YÖK koordinasyonunda belirlenecek usul ile üniversiteler ile istişare etmek suretiyle eğitim programı tanzim edilecek. Böylece üniversite eğitiminde kaybın olmaması için gerekli tedbirler de alınacaktır" diye konuştu.'SPOR MÜSABAKALARI SEYİRCİSİZ'Kalın, üçüncü olarak spor müsabakalarının da büyük kalabalıkların toplandığı önemli etkinlikler olduğunu vurgulayarak, "Burada da yine uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler, analizler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Burada özellikle spor faaliyetlerinde böyle bir kalabalık ortamın oluşmaması açısından bu kararın isabetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Dördüncü olarak da kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi hazırlandı. Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından da imzalanacak. Buna göre de fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacaktır" diye konuştu. Seyircisiz oynama kararının hafta sonu Süper Lig'de oynanacak derbi maçı için de geçerli olup olmadığına ilişkin soruya Kalın "Spor Bakanımız da toplantıdaydı zaten. Kendisi de bunu Futbol Federasyonu ile ve ilgili birimlerle görüşecek. Tabii ki bunun bu hafta sonu itibarıyla başlaması önem arz ediyor" dedi.YURT DIŞI SEYAHATLERİNİ ERTELEME TAVSİYESİİbrahim Kalın, halkın yurt dışına çıkışları konusunun da toplantıda ele alındığını kaydederek, "Bizim tavsiyemiz yine fevkalade bir durum söz konusu olmadıkça vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerini bir müddet tehir etmeleri, ertelemeleri yönündedir. Bizim tavsiyemiz bu yöndedir. Daha önce Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği gibi yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın mutlaka kontrollerini yaptırarak kendilerini 14 gün tecrit etmeleri yani karantina altına almaları da büyük önem arz etmektedir" dedi.'KREŞ VELİLERİN TERCİHİ'Kalın, kreş ve gündüz bakım evleri konusunun toplantıda gündeme gelmediğini ifade ederek, "Ama burada velilerin, ebeveynlerin bir tercihte bulunmaları söz konusu olacak. Yani bununla ilgili bir düzenlemeden ziyade, kendilerinin bir inisiyatif alarak bu yönde adım atmalarını tavsiye ediyoruz" derken, benzer şekilde dershanelerin tatil edilmesine ilişkin bir karar alınmadığını, bu konudaki tavsiyelerinin okul ve üniversiteler hakkındaki tehir takvimine uyulması yönünde olduğunu belirtti.'İTALYA'DAN TAHLİYE PLANI YOK'Kalın, İtalya'daki Türk vatandaşların Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceğine ilişkin, "İtalya'dan böyle tahliye planımız şu anda yok. Vatandaşlarımızın tabi orada olmaları halinde kendilerini koruma altına almaları son derece önemli. Ama Türkiye'ye gelmeleri halinde de mutlaka gerekli prosedürleri izlemeleri, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda testlerini yaptırmaları, kendilerini tecrit etmeleri son derece önem arz ediyor" dedi.'SAĞLIK DURUMU İYİ, BAŞKA VAKA YOK'Kalın, Türkiye'de koronavirüs teşhisi konulan hastanın sağlık durumu ile ilgili de "Bu kişinin sağlık durumu iyi, etrafında onunla birlikte karantinaya alınan kişilerle ilgili de herhangi bir sorun söz konusu değil. Zaten bu karantina tedbir amaçlı bildiğiniz gibi. Yapılan testler sonucunda sadece bir kişide bu pozitif olarak çıktı. Bu karantinanın da tedavi sürecinin de netice vermesini bekliyoruz. Şu an itibarıyla tek vaka. Sağlık Bakanımız da toplantıda bilgi verdiler. Şu ana kadar tespit edilen tek bir vaka var" diye konuştu.'CUMHURBAŞKANININ YURT DIŞI PROGRAMLARI ERTELENDİ'

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı programlarının da bir müddet ertelendiğini belirtti. Kalın, salı günü yapılması planlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme ile ilgili herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını da ifade etti.

Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA