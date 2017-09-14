Haberler » Ekonomi » Haber

Kalın: NATO'nun Açıklaması Yerindedir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NATO'nun S-400 füzeleri ile ilgili yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kalın: NATO'nun Açıklaması Yerindedir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NATO'nun S-400 füzeleri ile ilgili yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com