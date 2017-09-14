Kalın: "Nato Genel Sekreteri'nin S- 400'lerle İlgili Dün Yaptığı Açıklamayı Biz Memnuniyetle...

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın basın açıklaması Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın :

"NATO Genel Sekreteri'nin S- 400'lerle ilgili dün yaptığı açıklamayı biz memnuniyetle karşıladık. Sayın Stoltenberg'in egemenlik hakları çerçevesinde buna saygı duyulması gerektiği çerçevesinde yaptığı açıklama aslında en doğru açıklamadır . ve bizce bu tartışmayı bitirmesi gerekir. Yani NATO'nun en üst düzey yetkilisinin yaptığı bu açıklamadan sonra hala birilerinin çıkıp Türkiye'nin egemenlik hakkını kullanması konusunda asılsız iddialarda bulunması, spekülasyonlarda bulunması sadece suni gündem oluşturmak anlamına gelir. "

"Türkiye'nin Rusya ile geliştirdiği iyi ilişkiler, batıyla, batı ittifakıyla, NATO'yla, Avrupayla ya da Amerika Birleşik devletleriyle geliştirdiği ilişkilere bir alternatif değildir. Onları tamamlayıcı niteliktedir."