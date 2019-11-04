Kalın: "Mültecilerin evlerine gönüllü bir şekilde dönmelerini sağlayacak çalışmaların yapılması...

Kalın: "Mültecilerin evlerine gönüllü bir şekilde dönmelerini sağlayacak çalışmaların yapılması...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

04.11.2019 18:46
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (3)

Kalın: "(Mültecilerin ülkesine dönmesi) BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bu konuda bir çalışma yapması için de süreç başlamış bulunuyor."

Kaynak: AA

VİDEO: Kalın: "Mültecilerin evlerine gönüllü bir şekilde dönmelerini sağlayacak çalışmaların yapılması...
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