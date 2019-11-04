Kalın: "Mültecilerin evlerine gönüllü bir şekilde dönmelerini sağlayacak çalışmaların yapılması...

04.11.2019 18:46

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (3)

Kalın: "(Mültecilerin ülkesine dönmesi) BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bu konuda bir çalışma yapması için de süreç başlamış bulunuyor."

Kaynak: AA