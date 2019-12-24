24.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:10

Kalın: "Muhalefetin 'yaptırırım yaptırmazsın' meselesine getirmesi çok garip. Kanal İstanbul bir devlet projesidir, belediye ya da siyasi parti projesi değildir. İlgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor."

Kaynak: AA