24.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:57

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

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Kalın: "Montrö'yü tartışmaya açmayız. Montrö Boğazlar Anlaşması, Türkiye'ye boğazlar konusunda tam yetki veren bir anlaşmadır."

Kalın: (Togo Kuleleri) Bizim için önemli olan iddiaların en kısa sürede aydınlatılması, bir ihlal, suç varsa gereğinin yargı makamlarınca yapılmasıdır."

Kalın: "Muhalefetin 'yaptırırım yaptırmazsın' meselesine getirmesi çok garip. Kanal İstanbul bir devlet projesidir, belediye ya da siyasi parti projesi değildir. İlgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor."

Kaynak: AA

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