Kalın: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Libya tarafından bize gelen böyle bir talep şu anda söz...
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Kalın: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Libya tarafından bize gelen böyle bir talep şu anda söz...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

11.12.2019 20:27 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:30
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.(6)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kalın: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Libya tarafından bize gelen böyle bir talep şu anda söz...
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