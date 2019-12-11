Kalın: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Libya tarafından bize gelen böyle bir talep şu anda söz...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
11.12.2019 20:27 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:30
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.(6)
Kaynak: AA