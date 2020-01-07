Kalın: "Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması"
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Kalın: "Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

07.01.2020 19:47 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:51

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kalın: "Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması"
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