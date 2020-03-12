Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yapılan toplantı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, koronavirüs...
12.03.2020 20:17 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:17
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yapılan toplantı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
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Sözcü Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Koronavirüs önlemleri) Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz."
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Kaynak: AA