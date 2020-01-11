Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşü için ABD ile yapılan...
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşü için ABD ile yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı.
11.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:42
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşü için ABD ile yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı.
Kaynak: AA