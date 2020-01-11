Kalın-Jeffrey görüşmesi başladı
Haberler » Güncel » Kalın-Jeffrey görüşmesi başladı - Haber

Kalın-Jeffrey görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey görüşmesi başladı.

11.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:12
Kalın-Jeffrey görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi görüşmesi başladı.

Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a gelen James Jeffrey, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti.

Jeffrey, burada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler