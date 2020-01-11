Kalın-Jeffrey görüşmesi başladı

11.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:12

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey görüşmesi başladı.

Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a gelen James Jeffrey, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti.

Jeffrey, burada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

Kaynak: AA