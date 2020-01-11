Kalın-Jeffrey görüşmesi
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Kalın-Jeffrey görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey görüşmesi başladı.

11.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:27
Kalın-Jeffrey görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi görüşmesi başladı.

Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a gelen James Jeffrey, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti.

Jeffrey, burada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kalın-Jeffrey görüşmesi
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