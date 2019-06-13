Kalın: "(İstanbul'daki seçim) Cumhurbaşkanımız her zaman sahada"
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları Gazetecilerden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
Gazetecilerden detaylar
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (4)
Kaynak: AA
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