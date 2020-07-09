Kalın: "(İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı) Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir,...
İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak planı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması Kalın: "(İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı) Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur.
09.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:28
İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak planı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması Kalın: "(İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı) Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur. Bu oyuna hiç kimsenin gelmemesi gerekir."
Kaynak: AA