Kalın: "(İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı) Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir,... İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak planı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması Kalın: "(İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı) Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur.

İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak planı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması Kalın: "(İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı) Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur. Bu oyuna hiç kimsenin gelmemesi gerekir." Kaynak: AA