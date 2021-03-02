Kalın, İnsan Hakları Eylem Planı'nın, yeni anayasa yolunda atılmış kritik bir adım olduğunu belirtti
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Kalın, İnsan Hakları Eylem Planı'nın, yeni anayasa yolunda atılmış kritik bir adım olduğunu belirtti

02.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:26
Kalın, İnsan Hakları Eylem Planı'nın, yeni anayasa yolunda atılmış kritik bir adım olduğunu belirtti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İnsan Hakları Eylem Planı, yeni anayasa yolunda atılmış kritik bir adımdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İnsan Hakları Eylem Planı, yeni anayasa yolunda atılmış kritik bir adımdır." ifadesini kullandı.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İbrahim Kalın, paylaşımında, "Özgür Birey, Güçlü Toplum: Daha Demokratik bir Türkiye vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı, yeni anayasa yolunda atılmış kritik bir adımdır. Türkiye, 2023'e demokratik ve özgürlükçü bir anayasayla girecek irade ve vizyona sahiptir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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