Kalın: "(İdlip) İnsani bir krizin yaşanmaması için sahada bütün imkanlarımızı aktif bir şekilde...

Kalın: "(İdlip) İnsani bir krizin yaşanmaması için sahada bütün imkanlarımızı aktif bir şekilde...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

04.11.2019 19:31
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (6)

Kaynak: AA

VİDEO: Kalın: "(İdlip) İnsani bir krizin yaşanmaması için sahada bütün imkanlarımızı aktif bir şekilde...
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et