Kalın: İdlib'de saldırıların durmasını ve bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz

24.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:24

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin İdlib bölgesindeki saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini beklediğini söyledi. Kalın, "Rus tarafından da temel beklentimiz bu" ifadesini kullandı.



Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında Suriye, Libya ve ABD ile birlikte iç politikaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle