Kalın: İdlib'de saldırıların durmasını ve bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz
Haberler » Dünya » Kalın: İdlib'de saldırıların durmasını ve bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz - Haberler

Kalın: İdlib'de saldırıların durmasını ve bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin İdlib bölgesindeki saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini beklediğini söyledi.

24.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:24
Kalın: İdlib'de saldırıların durmasını ve bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , Türkiye'nin bölgesindeki saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini beklediğini söyledi. Kalın, "Rus tarafından da temel beklentimiz bu" ifadesini kullandı.


Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında Suriye, Libya ve ABD ile birlikte iç politikaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler