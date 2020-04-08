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Ekonomi

Kalın: Hepimiz güvende olana kadar, hiçbirimiz güvende değiliz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, koronavirüs salgınıyla mücadelede uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz" dedi.

08.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:00
Kalın: Hepimiz güvende olana kadar, hiçbirimiz güvende değiliz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, koronavirüs salgınıyla mücadelede uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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