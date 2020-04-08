Kalın: Hepimiz güvende olana kadar, hiçbirimiz güvende değiliz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, koronavirüs salgınıyla mücadelede uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, koronavirüs salgınıyla mücadelede uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz" dedi. Kaynak: Dunya.com