Kalın: "Harekatın başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam...
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Kalın: "Harekatın başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam...

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

19.11.2019 19:09 | Son Güncelleme: 19.11.2019 19:14
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Kalın: "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam ettiğini üzüntüyle izliyoruz."

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kalın: "Harekatın başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam...
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