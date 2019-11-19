Kalın: "Harekatın başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam...
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
19.11.2019 19:09 | Son Güncelleme: 19.11.2019 19:14
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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Kalın: "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam ettiğini üzüntüyle izliyoruz."
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kalın: "Harekatın başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam...