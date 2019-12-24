Kalın: "Hafter'e askeri desteğin verilmesi oradaki sürece katkı sunmamaktadır"
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Kalın: "Hafter'e askeri desteğin verilmesi oradaki sürece katkı sunmamaktadır"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

24.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:13
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kalın: "Hafter'e askeri desteğin verilmesi oradaki sürece katkı sunmamaktadır"
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