Kalın: "Fetö Konusunda Bugüne Kadar Hiçbir Adım Atmayan ABD Yönetimi, Bağımsız Türk Yargısının...

Kalın: "Fetö Konusunda Bugüne Kadar Hiçbir Adım Atmayan ABD Yönetimi, Bağımsız Türk Yargısının...

Kalın: "FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan ABD yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir.

Kalın:

Kalın: "FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan ABD yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir."

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