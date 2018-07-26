Kalın: "Fetö Konusunda Bugüne Kadar Hiçbir Adım Atmayan ABD Yönetimi, Bağımsız Türk Yargısının...
Kalın: "FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan ABD yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir.
26 Temmuz 2018 Perşembe 20:27
Kalın: "FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan ABD yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir."