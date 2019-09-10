Kalın: "F35 programından vazgeçmiş değiliz"

Kalın: "F35 programından vazgeçmiş değiliz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

10.09.2019 20:32

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (6)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz."- ANKARA

Kalın:
Kaynak: AA
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