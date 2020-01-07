Kalın: "(Esed) Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe taşıyacak lider olma vasfını...
Haberler » Güncel » Kalın: "(Esed) Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe taşıyacak lider olma vasfını... - Haber

Kalın: "(Esed) Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe taşıyacak lider olma vasfını...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

07.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:01

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

(3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kalın: "(Esed) Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe taşıyacak lider olma vasfını...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler