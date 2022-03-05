KALIN: ERDOĞAN YARIN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

ATATÜRK Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kalemle Yol Almak" programına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın program sonrasında gündeme dair açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Burada bizim temel ilkemiz tabii ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği, siyasi birliğine uluslararası hukuk çerçevesinde korunması. Rusya'nın dile getirdiği endişeler, kaygılar her ne ise, bunların savaş yoluyla değil müzakere yoluyla ele alınması ve değerlendirilmesi bizim temel yaklaşımımız. Cumhurbaşkanımızın telefon trafiği bugün de devam edecek. Bugün AB Başkanı, Kanada Başbakanıyla yarın da sayın Putin ile bir görüşmesi olacak. Biz bu mesajları vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kalın, "Bizim bütün çabamız bu savaşı durdurmak yönünde. Bu çerçevede de Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir diplomasi trafiği var. Bütün taraflara, özellikle de Rusya tarafına bu saldırıları durdurulması ve müzakere masası gelmesi yönündeki çağrılarımıza devam ediyoruz. Dün 2. müzakere turu yapıldı. Önümüzdeki günlerde 3. tur müzakereleri yapılacak. Burada bizim temel ilkemiz tabii ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği, siyasi birliğine uluslararası hukuk çerçevesinde korunması. Rusya'nın dile getirdiği endişeler, kaygılar her ne ise, bunların savaş yoluyla değil müzakere yoluyla ele alınması ve değerlendirilmesi bizim temel yaklaşımımız. Cumhurbaşkanımızın telefon trafiği bugün de devam edecek. Bugün AB Başkanı, Kanada Başbakanıyla yarın da sayın Putin ile bir görüşmesi olacak. Biz bu mesajları vermeye devam edeceğiz" dedi.

"BU SAVAŞIN BİR TARAFI OLMAK GİBİ BİR POZİSYONA İTİLMEK İSTEMİYORUZ"

"MÜZAKERE MASASINDAN SOMUT SONUÇ ÇIKMASINI BEKLEMEK BİRAZ SAFLIK OLUR"

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İbrahim Kalın'ın açıklamaları