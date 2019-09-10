Kalın: "(Diyarbakır'daki annelerin oturma eylemi) Uluslararası basının sessiz kalması son derede...

Kalın: "(Diyarbakır'daki annelerin oturma eylemi) Uluslararası basının sessiz kalması son derede...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

10.09.2019 19:43
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (1)

İbrahim Kalın: "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz."

Kalın:
Kaynak: AA
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