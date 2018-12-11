Kalın'dan Şehit Emniyet Müdürü İçin Başsağlığı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Menfur bir saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma memuru Yiğit Can Köksal'a acil şifalar diliyorum."