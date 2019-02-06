Kalın'dan Macron'un Skandal Kararına Cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilanı hakkında açıklamada bulundu. "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz" diyen Kalın, şu açıklamada bulundu:

"Sözde Ermeni soykırımı iddiaları hiç bir hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı, siyasi bir yalandır. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında tarihi gerçeklerin aydınlatılması için yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması çağrısından kaçanlar, tarihi olayları manipüle etmeye çalışmaktadırlar. Geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimse Türkiye'yi işlemediği bir suçtan dolayı itham edemez ve tarihimize leke süremez. Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Macron'un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini kınıyor ve reddediyoruz. Acıları yarıştırmak ve siyasi malzeme konusu yapmak siyasi ve ahlaki bir cürümdür. Türkiye, Birinci Dünya Savaşında yaşanan hadiseleri ortak acı ve adil hafıza yaklaşımıyla aydınlatmak için her türlü iyi niyetli çabaya destek olmaya devam edecektir."

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İHA