Kalın: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Millet bu konuda iradesini ortaya koymuştur"
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Kalın: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Millet bu konuda iradesini ortaya koymuştur"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken...

18.02.2020 20:43 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:46
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

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Kaynak: AA

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: Kalın: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Millet bu konuda iradesini ortaya koymuştur"
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