Kalın: "Cumhurbaşkanımızın NATO Zirvesi'nde vereceği önemli mesajlar var"
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Kalın: "Cumhurbaşkanımızın NATO Zirvesi'nde vereceği önemli mesajlar var"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamları BERLİN (AA) – Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gelecek hafta Londra'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlar vereceğini söyledi.

26.11.2019 22:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:46
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın açıklamları BERLİN (AA) – Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gelecek hafta 'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlar vereceğini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kalın: "Cumhurbaşkanımızın NATO Zirvesi'nde vereceği önemli mesajlar var"
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