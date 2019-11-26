Kalın: "Cumhurbaşkanımızın NATO Zirvesi'nde vereceği önemli mesajlar var"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamları BERLİN (AA) – Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gelecek hafta Londra'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlar vereceğini söyledi.
26.11.2019 22:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:46
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamları BERLİN (AA) – Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gelecek hafta Londra'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlar vereceğini söyledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kalın: "Cumhurbaşkanımızın NATO Zirvesi'nde vereceği önemli mesajlar var"