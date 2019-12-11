Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusuyla ilgili Putin ile telefonda görüşecekler"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
11.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:21
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.(2)
Kaynak: AA