Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusuyla ilgili Putin ile telefonda görüşecekler"
Haberler » Güncel » Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusuyla ilgili Putin ile telefonda görüşecekler" - Haber

Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusuyla ilgili Putin ile telefonda görüşecekler"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

11.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:21
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.(2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusuyla ilgili Putin ile telefonda görüşecekler"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler