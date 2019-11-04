Kalın: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti) Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam...

04.11.2019 19:35

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (5)

Kalın: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti) Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir."

Kalın: "(Erdoğan'ın ABD ziyareti) Bu ziyaretten amacımız Washington'a gitmiş olmak değil, tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir."

Kaynak: AA