: Kalın: "(CHP'li Özkoç'un sözleri) O sözler, bir insana ait olabilecek bir söz değildir"

04.03.2020 21:18 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:20

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

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Kalın: "(CHPIli Özkoç'un sözleri) O sözler, bir insana ait olabilecek bir söz değildir. Yapılan suçlamaları cevap vermeye dahi değer görmüyoruz."

Kaynak: AA

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