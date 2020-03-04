Kalın: "(CHP'li Özkoç'un sözleri) O sözler, bir insana ait olabilecek bir söz değildir"
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Kalın: "(CHP'li Özkoç'un sözleri) O sözler, bir insana ait olabilecek bir söz değildir"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısının ardından...

04.03.2020 21:18 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:20
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

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Kalın: "(CHPIli Özkoç'un sözleri) O sözler, bir insana ait olabilecek bir söz değildir. Yapılan suçlamaları cevap vermeye dahi değer görmüyoruz."

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Kalın: "(CHP'li Özkoç'un sözleri) O sözler, bir insana ait olabilecek bir söz değildir"
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