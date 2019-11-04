Kalın: "(Bülent Arınç'ın KHK açıklaması) Kendi şahsi görüşleridir"

Kalın: "(Bülent Arınç'ın KHK açıklaması) Kendi şahsi görüşleridir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

04.11.2019 19:52
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (9)

Kaynak: AA

VİDEO: Kalın: "(Bülent Arınç'ın KHK açıklaması) Kendi şahsi görüşleridir"
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