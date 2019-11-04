Kalın: "(Bülent Arınç'ın KHK açıklaması) Kendi şahsi görüşleridir"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
04.11.2019 19:52
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (9)
Kaynak: AA
VİDEO: Kalın: "(Bülent Arınç'ın KHK açıklaması) Kendi şahsi görüşleridir"