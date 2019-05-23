Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jença ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jença ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Jença ile "çok taraflılık, göç, insani yardımlar, terörle mücadele, Filistin meselesi ve bölgesel konuları ele aldıklarını" bildirdi.

Kaynak: AA