Kalın: "Bizim temel çerçevemiz İdlib'te acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır"
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Kalın: "Bizim temel çerçevemiz İdlib'te acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısının ardından...

04.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:03
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. (1)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Kalın: "Bizim temel çerçevemiz İdlib'te acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır"
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